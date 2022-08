Napoli, Spalletti avvisa: "Kvaratskhelia? Deve ancora sciogliersi"

21-08-2022 21:23

Al termine del match vinto 4-0 contro il Monza, il tecnico del Napoli Spalletti è intervenuto in conferenza stampa: “La squadra ha fatto una buonissima gara. Ha comandato il gioco fin dall’inizio. Non abbiamo sfruttato all’inizio episodi creati. Il Monza è squadra tosta, che sa dove vuole andare. Oggi meglio noi, ma la partita non è stata facile”.

Applausi per Kvicha Kvaratskhelia, Spalletti lo elogia: “E’ un calciatore che delle buone qualità. E’ un grande professionista e un bravo ragazzo, poi ha queste qualità nell’uno contro uno e di vedere la porta. Ha più soluzioni, di destro e di sinistro. Ancora deve sciogliersi perché oggi era tesissimo. Sente ancora troppo questo nuovo incarico che ha. Sa che deve dare delle soddisfazioni a un pubblico esigente. E’ bene che abbia fatto gol in queste due partite e che scarichi la tensione”.