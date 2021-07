Napoli, Spalletti chiama e blocca Insigne

“Ma non è che hai voglia di cambiare aria? Ma no, resta a Napoli”, Luciano Spalletti si sarebbe rivolto così a Lorenzo Insigne per telefono nei giorni scorsi, dopo la vittoria dell’Italia a Euro 2020. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Il tecnico del Napoli conta sul rinnovo dell’attaccante di Frattamaggiore nonostante le attuali incomprensioni con il patron Aurelio De Laurentiis, ed è in pressing per trattenerlo sotto il Vesuvio.

Cercato dal Milan, Insigne ha un contratto in scadenza nel 2022.

OMNISPORT | 15-07-2021 11:52