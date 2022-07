Napoli, Spalletti: "Vorremmo tenere tutti, però…"

09-07-2022 20:50

Per il Napoli è iniziata la preparazione in vista della nuova stagione con il ritiro a Dimaro. Un’occasione per Luciano Spalletti per parlare del mercato del club partenopeo: “Per Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz la società sta facendo proposte importanti – ha detto -. La nostra volontà è di tenerli, però ci sarà da vedere”.

“Con le difficoltà che sta passando il calcio non ce la faccio a essere spietato come fanno molti miei colleghi con le proprie società – ha aggiunto Spalletti -, quindi bisognerà vedere di bilanciare le offerte e i vari contratti”.

“Se saranno tutti sereni e motivati penso che il Napoli possa disputare partite molto importanti come nell’altro campionato e offrire una grande stagione”.

