Napoli, su Kvaratskhelia c'è il grande interesse di un top club

Se non dovesse arrivare a Bellingham, il Real Madrid andrebbe dritto sul fuoriclasse georgiano del club partenopeo.

14-02-2023 21:58

Il Real Madrid non vuole perdere tempo e in estate ha tutte le intenzioni di fare un nuovo importante colpo di mercato. L’obiettivo numero uno del club campione d’Europa e del Mondo è Jude Bellingham, giovane campioncino inglese in forza al Borussia Dortmund.

Ma qualora l’affare non dovesse andare bene, secondo Cadena Ser, il Real Madrid andrebbe dritto su Khvicha Kvaratskhelia. Il fuoriclasse georgiano del Napoli, che sta facendo una grandissima stagione, è infatti seguito da vicino dai blancos, ma anche dal Newcastle.