Napoli, suggestione Icardi: il messaggio di Insigne è chiaro

In attesa che Aurelio De Laurentiis definisca il grande colpo in attacco, Lorenzo Insigne ha fatto il punto sulla squadra. Mandando un messaggio piuttosto chiaro a quel Mauro Icardi in rotta totale con l'Inter.

Penso sia il mio Napoli più forte – ha dichiarato a Sky il talento di Frattamaggiore -, stiamo crescendo tanto, la società sta inserendo tanti giovani interessanti. Personalmente vorrei fare qualche gol in più rispetto alla scorsa stagione per aiutare la squadra: vogliamo coronare il nostro sogno di vincere lo scudetto e ci proveremo fino alla fine".

"Rispetto agli scorsi anni c’è ancora maggiore entusiasmo, i tifosi sono davvero tanti e questo ci fa piacere: sentire il loro affetto è importante per preparare una grande stagione. Sono contento per i loro applausi nei miei confronti, ci tengo a fare bene, sono napoletano e tifoso del Napoli: darò il 101 per cento per ricambiare il loro affetto. Il mio ruolo? Ne ho parlato con il mister, non c'è da convincerlo, lui ha esperienza e sa cosa posso dare. Come ha detto Ancelotti posso giocare in qualsiasi ruolo dell'attacco, sono felice delle sue parole e voglio ripagarlo in campo" ha aggiunto il capitano degli azzurri.

Al Napoli sono stati accostati diversi giocatori: "Chi viene tra James, Pepé e Icardi? Sono tutti grandi campioni, quindi sono sempre benvenuti, ma non spetta a noi calciatori decidere chi comprare. Spero che, chiunque arrivi, abbia il giusto atteggiamento. Lo scorso anno è arrivato un campione come Fabian Ruiz, siamo un grande gruppo e questo è importante. Ancelotti sta facendo passare i suoi concetti: bisogna vincere, è il pensiero della squadra e della società che sta completando la rosa per fare grandi cose".

Insomma: le porte del Napoli sono aperte per Icardi, lasciato a casa dall'Inter che proprio in giornata ha perso la prima partita di International Champions Cup contro il Manchester United. A garantirlo è il capitano della possibile, futura squadra dell'argentino.

La chiosa finale di Insigne è su Manolas, arrivato dalla Roma: "Mi ha fatto una grandissima impressione, si è presentato bene, è un bravissimo ragazzo e si è messo a disposizione. Albiol portò grande esperienza ma anche Kostas ne ha tanta dopo tutti questi anni a Roma e in nazionale".

SPORTAL.IT | 20-07-2019 20:05