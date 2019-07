L'Inter senza punte cede al Manchester United

Si apre con una sconfitta il cammino dell'Inter nell'International Champions Cup: i nerazzurri hanno faticato in fase offensiva ma si sono difesi bene. A poco più di un quarto d'ora il diciassettenne Greenwood ha depositato in rete la respinta di Handanovic sulla punizione di Young.

Nel primo tempo sono stati i Red Devils ad avere il pallino del gioco: al 15' Shaw con un bel tiro sfiora il palo ma la difesa di Conte si compatta e costringe Martial e compagni a provare con conclusioni da fuori area. Al 31' però Handanovic è decisivo: percussione di Shaw che tenta il tap-in di Rashford, anticipato in maniera provvidenziale dal portiere nerazzurro.

Per la restante parte del primo tempo la banda di Conte è riuscita ad arginare gli avversari ma quasi mai a costruire azioni pericolose.

Nella ripresa l'ex tecnico della Juventus inserisce Perisic schierandolo come prima punta ma è ancora il Manchester United a dominare e in pochi minuti crea almeno tre occasioni nitide. Alla mezz'ora entra in campo il neo-acquisto Barella, ma tre minuti più tardi il risultato si sblocca: punizione potente di Young, respinta di Handanovic che finisce sui piedi di Greenwood. Il diciassettenne controlla e con il mancino segna l'1-0. Poco dopo lo stesso Greenwood sfiora l'eurogol: cross di Chong e girata volante del giocatore che scheggia la traversa.

Nel complesso l'Inter si è dimostrata abbastanza solida in fase di copertura ma il centrocampo, complice il duo Matic-Pogba, ha faticato molto mentre l'attacco non ha praticamente mai impensierito De Gea. E' chiaro come l'assenza di un vero numero 9 pesi in maniera notevole nella squadra di Conte.

Dal mercato non ci sono novità: Lukaku (in tribuna durante la gara) ha da tempo dato il suo 'sì' ai nerazzurri che però non trovano l'intesa con il Manchester United, deciso a non cedere il belga per meno di 80 milioni di euro.

