Napoli, tempo di rinnovi per Juan Jesus e Rrahmani

Conferme "a pioggia" nel club partenopeo. I due difensori pronti a estendere i rispettivi contratti

25-03-2023 14:37

Juan Jesus prossimo estendere il proprio contratto col Napoli. E’ tempo di conferme nel club di patron De Laurentiis, anche per i “comprimari” come il centrale difensivo ex Inter e Roma, che – secondo Tuttomercatoweb – avrebbe già in mano l’accordo con l società fino al prossimo 30 giugno 2025.

Si lavora, però, anche sui “titolarissimi”, tra i giocatori prossimi a rinnovare c’è anche Amir Rrahmani. La colonna portante kosovara della difesa di mister Luciano Spalletti, tuttavia, deve ancora trovare l’accordo definitivo con Cristiano Giuntoli, anche se la fumata bianca, allo stato dell’arte, appare davvero vicina.