Napoli travolgente con Milik: che goleada a Parma

Il Napoli infligge una pesante sconfitta al Parma nel primo posticipo della venticinquesima giornata di serie A. Gli azzurri sbancano in scioltezza il Tardini con un perentorio 4-0 frutto delle reti di Zielinski, Milik (doppietta) e Ounas. In classifica la squadra di Ancelotti torna a -13 dalla Juve: sfiderà la capolista nella prossima giornata di campionato. Brutte notizie invece per i crociati di D'Aversa, che incappano nella quarta sconfitta nelle ultime cinque partite: il divario dalla terzultima è ancora rassicurante, +11.

La squadra di Ancelotti senza forzare particolarmente chiude il primo tempo con il doppio vantaggio. Gli azzurri in avvio dettano il loro ritmo ma non sono particolarmente pericolosi, a sbloccare il match una fiammata improvvisa sulla fascia sinistra: Hysaj e Zielinski triangolano, il polacco con un diagonale rasoterra batte un Sepe non proprio reattivo.

La reazione gialloblu tarda ad arrivare e sono gli azzurri ad avvicinarsi al raddoppio con Callejon e Mertens. Al 36' il 2-0: Milik su calcio piazzato beffa Sepe calciando sotto la barriera. Neanche la seconda rete degli ospiti risveglia i padroni di casa, che non riescono a imbastire azioni degne di nota.

D'Aversa si fa sentire nell'intervallo, ad inizio ripresa il Parma sembra più motivato e guadagna un rigore con Alves: interviene però il Var che annulla tutto per fallo precedente su Callejon. I crociati, ridisposti con un 3-4-3, danno alcune noie alla retroguardia partenopea, e al 61' Gervinho punge Meret con una conclusione dalla distanza.

Il Napoli torna ad alzare il ritmo nell'ultimo quarto d'ora e dilaga: al 73' Milik sfrutta un retropassaggio sbagliato di Biabiany, che resiste a Bruno Alves e batte Sepe. Al'82' Ounas cala il poker su assist di Verdi e sigilla definitivamente il match.

SPORTAL.IT | 24-02-2019 20:00