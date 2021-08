Napoli, tutti i big possono partire

Il nuovo corso di Luciano Spalletti al Napoli sta iniziando sostanzialmente con una rosa identica a quella della passata stagione. Se l’organico di base è già molto buono, è innegabile come la squadra partenopea abbia bisogno di qualche innesto per continuare a competere e migliorare il quinto posto della Serie A 2020-2021.

In questo senso, si registra un certo immobilismo da parte di De Laurentiis, che per iniziare seriamente la sessione di mercato in entrata avrebbe bisogno prima di tutto di vendere qualche esubero. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come, all’interno della rosa azzurra, nessuno sarebbe considerato veramente incedibile a fronte dell’offerta giusta. Dunque, sia Koulibaly che Fabian Ruiz, e anche il capitano Lorenzo Insigne sarebbero sul mercato, quest’ultimo poi condizionato da difficilissime trattative per il rinnovo.

OMNISPORT | 10-08-2021 12:23