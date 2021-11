Napoli-Verona, formazioni ufficiale: Osimhen guida l'attacco, Juan Jesus in difesa

07-11-2021 18:13

Il Napoli ospita il Verona con il dichiarato intento di proseguire la propria striscia record e di conservare la vetta del campionato in attesa del derby di Milano, ma anche di vendicare il pareggio che all’ultima giornata dello scorso campionato costò alla squadra di Gattuso la Champions League.

Dopo le fatiche e il turnover di coppa, Spalletti schiera la formazione tipo: l’unica eccezione è Koulibaly, squalificato, che verrà rimpiazzato da Juan Jesus al centro della difesa.

Con il brasiliano ci sarà Rrahmani a protezione della porta di Ospina, mentre Di Lorenzo e Mario Rui orbiteranno da terzini.

A centrocampo il tecnico di Certaldo si schiera a tre, con Fabian Ruiz sorretto da Anguissa e Zielinski. In attacco torna Osimhen dal 1′ coadiuvato da Politano e Insigne.

Dopo aver piegato la Juve, il Verona di Tudor sogna lo sgambetto anche alla capolista: Simeone è il riferimento avanzato, Caprari e Barak orbiteranno alle sue spalle.

A centrocampo il tecnico croato si affida nuovamente al duo Tameze-Veloso, affidando le fasce a Faraoni e Casale. Non convocato Lazovic: per lui un risentimento muscolare al retto femorale sinistro. In porta Montipò, schermato dal trio difensivo formato da Dawidowicz, Günter e Ceccherini.

Napoli-Verona, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Casale; Barak, Caprari; Simeone.

