Napoli, Zielinski si sbilancia sul futuro

12-06-2022 17:11

Dopo Insigne, altri protagonisti del Napoli potrebbero lasciare il club in questa ssessione di mercato. Tra questi c’è Zielinski, che si è sbilanciato parlando dei rumors su un suo possibile addio.

Queste le sue parole: “Ho un contratto importante con il club, durerà ancora altri due anni e a Napoli mi trovo bene, anche se da qualche parte leggo il contrario. Non è mai uscita dalla mia bocca la volontà di voler lasciare il club. È vero, ho avuto un periodo di difficoltà nella seconda parte di stagione ma non metterà fine alla mia vita in azzurro. Voglio continuare con il Napoli perché è una grande squadra”.

