Nations League: bene Portogallo e Spagna, la Macedonia sprofonda

09-06-2022 23:08

Ricco programma quello del giovedì sera della Nations League, con ben nove partite in programma.

Nella Lega A in campo il gruppo 2: alla Spagna, dopo due pareggi, non è bastato il primo successo, 1-0 sul campo della Svizzera firmato da Panlo Sarabia, per agguantare in testa il Portogallo che a Lisbona non ha problemi contro la Repubblica Ceca, piegata dai gol di Cancelo e dell’obiettivo della Roma Gonçalo Guedes. Solo uno spezzone di partita per Rafa Leao, ma a metà percorso del girone i lusitani sono al comando con 7 punti, due in più rispetto ai vice campioni dell’ultima edizione.

In Lega B si è disputata la terza giornata del gruppo 4, dove in testa c’è sempre la Norvegia nonostante la frenata casalinga contro la Slovenia: Haaland e compagni salgono a 7 punti, ma vengono avvicinati dalla Serbia che passa 1-0 in Svezia grazie al gol di Jovic e sale a 6 punti. Scandinavi fermi a tre punti e virtualmente fuori dai giochi per la promozione in A.

Nelle gare di Lega C spicca il 3-0 della Grecia a Cipro: la squadra di Van’t Schip resta a punteggio pieno nel gruppo 2 dopo tre partite e vede la promozione, ma il Kosovo (3-2 all’Irlanda del Nord con doppietta del laziale Muriqi) resta a -3.

Vola anche la Georgia che nel gruppo 4 sale a 9 punti dopo il 3-0 in casa della Macedonia del Nord: in gol anche il neo acquisto del Napoli Kvaratskhelia. Nell’altra partita clamoroso 1-1 della Bulgaria a Gibilterra.

In Lega D male Malta: la squadra di Devis Mangia perde 2-1 in casa contro l’Estonia ora sola in vetta al gruppo 2.