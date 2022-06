Nations League donne 2022: l'Italia travolge l'Olanda

03-06-2022 17:15

Netta vittoria per l’Italia sull’Olanda nella terza partita della Nations League femminile 2022. Le azzurre di Davide Mazzanti, che deve fare i conti con molte assenze importanti, colgono la loro seconda vittoria consecutiva ad Ankara imponendosi per 3-0, con i parziali piuttosto netti di 25-19 25-15 e 25-15. 17 i punti di Sylvia Nwakalor, l’opposto di San Casciano che non sta facendo rimpiangere, a proposito delle assenti, Paola Egonu. Domani la quarta partita vedrà impegnate le nostre portacolori al cospetto della Cina.