Nations League, dove vedere tutte le partite in tv e streaming

La Nations League 2020-21 prende il via il 3 settembre. Le 55 squadre europee, ripartite in 4 categorie di merito, sono impegnate in un torneo che, giunto alla seconda edizione, promette una serie di partite avvincenti, equilibrate e sicuramente interessanti. L’Italia debutta il 4 settembre a Firenze contro la Bosnia-Erzegovina di Pjanic e Dzeko.

Purtroppo l’emergenza Covid ha falsato un po’ il senso della competizione che in teoria avrebbe dovuto alternarsi con il campionato Europeo, che è stato rinviato all’anno prossimo finendo per sovrapporsi alle fasi finali di questa competizione. La prima edizione è stata vinta dal Portogallo. L’Italia aveva ben figurato, eliminata nel girone iniziale proprio dai portoghesi e piazzatasi davanti alla temutissima Polonia di kaiser Lewandowski. In campo quindi il meglio del calcio europeo con sfide di altissimo livello: dal Portogallo di Cristiano Ronaldo alla Francia di Mbappè, dalla Spagna alla Germania alle mine vaganti Svizzera e Croazia lo spettacolo è assicurato. Una Nations League da vedere.

Dove vedere le partite dell’Italia in Nations League

L’Italia è stata collocata nella Lega A, nel gruppo 1. Le sue avversarie sono: Olanda, Bosnia-Erzegovina e Polonia. Sono previste partite di andata e ritorno. Le partite della Nazionale saranno trasmesse tutte dalla Rai in chiaro, quindi tutti a fare il tifo per la giovane-Italia di Roberto Mancini. Questo il calendario previsto con orari ed emittente.

Italia-Bosnia-Erzegovina , venerdì 4 settembre 2020, ore 20.45 (a Firenze) diretta su RaiUno

, venerdì 4 settembre 2020, ore 20.45 (a Firenze) diretta su RaiUno Olanda-Italia , lunedì 7 settembre 2020, ore 20.45 (ad Amsterdam) diretta su RaiUno;

, lunedì 7 settembre 2020, ore 20.45 (ad Amsterdam) diretta su RaiUno; Polonia-Italia , giovedì 8 ottobre 2020 ore 20.45 (a Danzica) diretta su RaiUno;

, giovedì 8 ottobre 2020 ore 20.45 (a Danzica) diretta su RaiUno; Italia-Olanda , domenica 11 ottobre 2020, ore 20.45 (a Milano) diretta su RaiUno;

, domenica 11 ottobre 2020, ore 20.45 (a Milano) diretta su RaiUno; Italia-Polonia , sabato 14 novembre 2020, ore 20.45 (a Roma) diretta su RaiUno;

, sabato 14 novembre 2020, ore 20.45 (a Roma) diretta su RaiUno; Bosnia-Italia, mercoledì 18 novembre 2020, ore 20.45 (a Zenica) diretta su RaiUno.

Ovviamente ogni partita sarà fruibile in streaming anche su Raiplay.

Se preferite un live testuale il migliore è sempre Virgilio Sport

Dove vedere in tv le partite della Nations League

Tutte le partite della Nations League che non sono quelle della nazionale italiana sono invece trasmesse da Mediaset. A seconda della disponibilità di palinsesto e della rilevanza del match potrebbe scegliere di trasmettere su canali diversi. Poco male, le partite saranno sempre in chiaro.

Questo il calendario previsto:

Germania-Spagna : giovedì 3 settembre ore 20.45 su Italia 1

: giovedì 3 settembre ore 20.45 su Italia 1 Portogallo-Croazia : sabato 5 settembre ore 20.45 su Canale 20

: sabato 5 settembre ore 20.45 su Canale 20 Spagna-Ucraina : domenica 6 settembre ore 20.45 su Italia 1

: domenica 6 settembre ore 20.45 su Italia 1 Francia-Croazia : martedì 8 settembre ore 20.45 su Italia 1

: martedì 8 settembre ore 20.45 su Italia 1 Spagna-Svizzera : sabato 10 ottobre ore 20.45 su Italia 1

: sabato 10 ottobre ore 20.45 su Italia 1 Germania-Svizzera : martedì 13 ottobre ore 20.45 su Italia 1

: martedì 13 ottobre ore 20.45 su Italia 1 Portogallo-Francia : giovedì 12 novembre ore 20.45 su Italia 1

: giovedì 12 novembre ore 20.45 su Italia 1 Spagna-Germania: lunedì 16 novembre ore 20.45 su Italia 1

La piattaforma web di Mediaset consentirà di vedere le partite anche in modalità streaming.

Di queste partite e di tutte, ma proprio tutte, le partite della Nations League potete vedere la diretta live su Virgilio Sport

Qui potete trovare il calendario completo delle partite della Nations League 2020-21 e qui invece il regolamento

VIRGILIO SPORT | 03-09-2020 18:28