Nations League femminile: col Brasile quarta vittoria consecutiva per l'Italia

19-06-2022 10:14

A Brasilia l’Italia ha conquistato il quarto successo consecutivo (il sesto complessivo) nella Volleyball Nations League femminile battendo le padrone di casa del Brasile per 3-1. 25-17 25-15 14-25 25-14 i parziali dei set a favore delle azzurre. Top scorer del match, come sempre, Paola Egonu, con 22 punti, finalizzatrice di un’Italia perfetta al servizio e in ricezione e implacabile a muro nei tre set dominati, nei quali hanno avuto un ottimo impatto Marina Lubian e Sara Bonifacio.

Le azzurre di Davide Mazzanti chiudono quindi la seconda fase della competizione con un bottino di quattro vittorie su quattro partite dopo le due vittorie e due sconfitte di Ankara e ora, nell’ultima fase di qualificazione a Sofia, in Bulgaria, dal 28 giugno al 3 luglio, possono conquistare per la fase finale che si svolgerà in luglio sempre ad Ankara. Oggi le ragazze rientrano in Italia per qualche giorno di riposo, poi si ritroveranno il 23 giugno al Centro Pavesi di Milano in vista della partenza per la capitale bulgara.