Nations League, l'avversaria dell'Italia di Mancini in semifinale

Italia, Francia, Belgio, Spagna sono le quattro Nazionali che si sono qualificate per la fase finale della Nations League 2020-21, vincendo i quattro gironi della Lega A.

A Nyon presso la sede dell’Uefa si è svolto il sorteggio della fase finale, che si disputerà in Italia nell’ottobre 2021. Le semifinali si disputeranno il 6 e 7 ottobre allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano e l’”Allianz Stadium” di Torino.

L’Italia di Roberto Mancini scenderà in campo il 6 a Milano contro la Spagna. Nella semifinale di Torino andrà invece in scena il derby tra Belgio e Francia.

Le finali per il terzo e il primo posto sono in calendario per il 10 ottobre, rispettivamente a Torino e a Milano.

L’evento si terrà tre mesi dopo Euro 2021, prima edizione itinerante della massima rassegna continentale per Nazionali dove le quattro finaliste di Nations League saranno tra le protagoniste più attese e tra le favorite per la vittoria finale.

L’Italia è arrivata alla Final Four avendo la meglio nel gruppo 1 della Nations su Olanda, Polonia e Bosnia, mentre il Belgio ha messo in fila nel gruppo 2 Danimarca, Inghilterra e Islanda.

Nel gruppo 3 la Francia ha preceduto nell’ordine il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che aveva vinto la prima edizione della Nations League battendo in finale l’Olanda, la Croazia e la Svezia.

La Spagna, infine, nel gruppo 4 ha superato Germania, Svizzera e Ucraina: decisiva l’ultima giornata, durante la quale la Roja del ct Luis Enrique ha superato i campioni del mondo in carica con un clamoroso 6-0.

Da notare come nessuna delle quattro semifinaliste dell’edizione 2010 è riuscita a ripetersi, dato che nella prima edizione della manifestazione le altre due squadre a raggiungere la Final Four erano state Svizzera ed Inghilterra. Gli elvetici saranno invece avversari dell’Italia nel girone di Euro 2021 insieme a Turchia e Galles.

