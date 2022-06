17-06-2022 22:02

L’Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva nella Nations League di volley femminile grazie ad una convincente prestazione contro la Germania, battuta per 3-0 in quel di Brasilia con i parziali di 25-19; 25-22; 27-25.

Paola Egonu, migliore in campo, ha realizzato 22 punti, davanti a Caterina Bosetti, 11, e Alice Degradi, 8. Grazie a questo risultato le Azzurre salgono in quinta posizione in classifica generale, e puntano alla qualificazione alle Final Eight.