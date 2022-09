Nations League, Mancini: "Vi spiego le mie scelte"

19-09-2022 15:59

L’Italia di Roberto Mancini, durante questa pausa Nazionale, sfiderà l’Inghilterra (venerdì a Milano) e la capolista Ungheria (lunedì a Budapest) per gli ultimi due match di Nations League del girone.

Il C.T ha presentato gli impegni e analizzato la situazione infortuni e convocati in conferenza stampa.

“Provare a vincere entrambe le partite è una priorità – ha spiegato – il nostro è un girone dove può ancora accadere di tutto. L’obiettivo è ritrovare entusiasmo e tornare a divertirci”.

Non sono mancati i problemi per i convocati: “L’Italia ha sempre avuto grandi attaccanti: è un problema anomalo. Purtroppo nelle big giocano pochi attaccanti italiani, Scamacca è andato in un campionato difficile e gli servirà un po’ di tempo, 4-5 mesi, per capire bene il calcio inglese. Oggi c’è solo Immobile fra i primi marcatori del campionato: questo ci crea un po’ di difficoltà, non è un problema piccolissimo, ma spero sia un fenomeno non irreversibile. Come anni fa con i difensori e i centrocampisti, magari fioriranno all’improvviso. Nel frattempo possiamo solo continuare a fare quello che facciamo: guardiamo anche in B e cerchiamo di non sbagliare scelte, tirarci fuori con quello che c’è”.

E sulle sue scelte ha detto: “Dobbiamo giocare solo due partite e non volevo troppi giocatori, considerando che poi avrei dovuto mandarli in tribuna e che comunque giocano già tanto, ogni tre giorni. Quanto a Insigne, sarebbe venuto, ma ha avuto un problema familiare grave”.