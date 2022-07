Nations League maschile 2022: i 14 convocati per le Final Eight

17-07-2022 20:09

Sono 14 i convocati dal ct dell’Italia maschile Fefè De Giorgi per le Final Eight della quinta edizione della Volleyball Nations League in programma a Bologna dal 20 al 24 luglio. Terminato il collegiale di Firenze, stamattina il gruppo si è spostato nel capoluogo emiliano. Mercoledì prossimo gli azzurri affronteranno l’Olanda, storica rivale, nei quarti di finale. Ecco i convocati.

Centrali: Simone Anzani, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Roberto Russo.

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla.

Opposti: Yuri Romanò, Ivan Zaytsev.

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine.