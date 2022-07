Nations League maschile: è la Francia l'avversaria dell'Italia in semifinale

21-07-2022 21:51

Sarà la Francia guidata da Andrea Giani ad affrontare l’Italia di Fefé De Giorgi campione d’Europa in carica sabato alle 21 nella semifinale della Nations League maschile alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. La nazionale transalpina, pur priva del suo fuoriclasse Earvin N’Gapeth, infortunatosi a una caviglia stamattina in allenamento, si è qualificata travolgendo il Giappone per 3-0 (26-24 25-16 25-20). I francesi, campioni olimpici in carica, hanno già vinto il torneo nel 2015 e 2017, quando si chiamava ancora World League.