Nations League, Ronaldo ci sarà: convocato dal Portogallo

Stavolta Cristiano Ronaldo ci sarà sin dall’inizio. L’attaccante lusitano, infatti, prenderà parte alla nuova edizione della Nations League già da settembre, quando la Nazionale di Fernando Santos, Campione d’Europa in carica, sfiderà Croazia e Svezia.

Partite decisamente dure per il Portogallo, che per confermarsi come vincitore della Nations League e dell’Europeo dovrà affidarsi anche a Cristiano Ronaldo: c’è anche l’attaccante della Juventus, infatti, tra i giocatori per le prossime gare del cinque e nove settembre.

Nella scorsa edizione della Nations League, Cristiano Ronaldo aveva saltato le prime gare per essere al meglio in maglia Juventus, per poi prendere parte alla fase finale: contro la Svizzera in semifinale era stato roboante con una tripletta, per poi alzare il trofeo in finale contro l’Olanda di De Ligt.

Oltre a Cristiano Ronaldo anche il difensore del Napoli, Mario Rui, è stato incluso nelel convocazioni. Fernando Santos ha chiamato anche diversi ex Serie a per le prossime gare di Nations League, da Cancelo a Bruno Fernandes, fino ad Andrè Silva.

Nelle gare di settembre di fatto Cristiano Ronaldo cerca la rete numero 100 con la maglia del Portogallo: il suo obiettivo è quello di agganciare e superare Ali Daei come massimo marcatore di una Nazionale. L’ex Real è secondo a quota 99, mentre la leggenda iraniana primo della lista a 109.

I convocati del Portogallo per la Nations League:

Portieri: Anthony Lopes (Lione), Rui Patrício (Wolverhampton) e Rui Silva (Granada)

Difensori: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Barcelona), Domingos Duarte (Granada), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Mário Rui (Nápoles) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Centrocampista: Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), André Gomes (Everton), Bruno Fernandes (Manchester United), Renato Sanches (Lille), João Moutinho (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto)

Attaccanti: Diogo Jota (Wolverhampton), André Silva (Eintracht Frankfurt), Cristiano Ronaldo (Juventus), Trincão (Barcelona), Bernardo Silva (Manchester City), Gonçalo Guedes (Valência) e João Félix (Atlético Madrid)

OMNISPORT | 24-08-2020 15:35