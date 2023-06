Quinta vittoria consecutiva per gli azzurri che si dimostrano in grande forma.

23-06-2023 21:37

L’Italia ha travolto la Serbia con un netto 3-0 (25-11; 25-21; 25-20), ottenendo così la quinta vittoria di fila nella Nations League. Ottima la prova di Russo al centro, così come quella di Romanò.

Azzurri che dunque si confermano in piena zona final eight in vista dell’ultimo match della week 2.