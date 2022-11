Nazionale Italiana: Dentro Pinamonti, via Frattesi, Scamacca e Cristante

14-11-2022 16:00

Hanno già lasciato il ritiro di Coverciano ben 3 giocatori, tutti per problemi fisici, ed il ct, Roberto Mancini, ha già fatto sapere che non procederà alla loro sostituzione. Si tratta di Bryan Cristante della Roma (operato pochi minuti fa per una forte contusione alla mano), Davide Frattesi del Sassuolo (problema all’inguine) e Gianluca Scamacca del West Ham (risentimento muscolare).

È stato invece convocato Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, in vista delle amichevoli contro Albania e Austria in programma Mercoledì 16 all’Arena Kombëtare di Tirana (inizio ore 20.45) e Domenica 20 novembre all’Hernst Happel Stadion di Vienna (inizio ore 20.45).

Ecco come cambia la rosa a disposizione di Roberto Mancini:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Nicolò Fagioli (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Matteo Pessina (Monza), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Nicolò Zaniolo (Roma).