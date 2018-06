Nazionale messicana nei guai: festa hot con 30 escort

Indignazione e rabbia in Messico. Nei guai la Tricolor, finita sotto i riflettori per una festa hot che è già diventata un vero e proprio scandalo. Secondo TV Notas, diversi giocatori della nazionale messicana avrebbero trascorso la serata successiva al test amichevole contro la Scozia in dolce compagnia di un nutrito numero di escort. A pochi giorni dall'inizio del Mondiale, una "rimpatriata" che non è affatto piaciuta ai fan del El Tricolor.

Tutto è nato dopo che Osorio, CT della nazionale messicana, ha concesso qualche ora di libertà ai suoi giocatori (freschi della vittoria sulla Scozia per 1-0, rete di Dos Santos). Ore di libertà che alcuni hanno impiegato per stare insieme alle proprie famiglie. Altri, per la precisione otto giocatori, hanno preferito organizzare una festa privata con ben 30 escort. Secondo una fonte anonima messicana, al festino avrebbero partecipato Hector Herrera, Guillermo Ochoa, Jonathan e Giovani Dos Santos, Marco Fabian, Carlos Salcedo, Raul Jimenez e Jesus Gallardo.

Il tutto mentre, altre nazionali, si sono date regole ferree per arrivare a Russia 2018 nelle migliori condizioni fisiche e mentali possibili. Low, CT della Germania, solo pochi giorni fa, ha reso noto le sue raccomandazioni. Tra le tante, massima attenzione ai social e, soprattutto, niente mogli, fidanzate o altro al ritiro. Disciplina e regole, tutto quello che non sembra presente nella nazionale messicana.

Attraverso i social network, i tifosi messicani stanno già manifestando il proprio disappunto per quanto accaduto. Duri gli attacchi anche al CT Osorio, reo di non aver “controllato” i propri giocatori. Una festa a luci rosse decisamente fuori programma.

SPORTAL.IT | 06-06-2018 07:55