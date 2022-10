NBA, altro pesante passo falso dei Los Angeles Lakers

24-10-2022 08:10

Inizio di stagione horror per i Los Angeles Lakers. Davanti al proprio pubblico, i gialloviola vengono battuti, in rimonta, da Portland. Lillard (41 punti) e compagni si sono imposti 106-104. Per la squadra di James (31 punti), si tratta della terza sconfitta stagionale (0-3 il record attuale). Altra gara complicata per Westbrook: 10 punti con 4/15 al tiro.

Vittoria, all’overtime, per Utah ai danni di New Orleans (122-121) con una grande prova di Markkanen (31 punti). Fontecchio resta in panchina per tutta la durata del match. Anche Cleveland vince all’overtime (117-107 su Washington con 37 punti di Mitchell). Vittorie anche per Atlanta (126-109 su Charlotte) e Minnesota (116-106 su OKC). Infine, Phoenix spazza via i Los Angeles Clippers (112-95) mentre Golden State regola Sacramento (130-125, 33 punti di Curry).