NBA: ancora ko i Warriors, Doncic piega i Lakers

02-03-2022 08:39

Cadono ancora i Golden State Warriors in una della partite di NBA disputate nella notte: Curry e compagni registrano il quarto ko nelle ultime cinque partite, cedendo ai Timberwolves per 129-114. Towns è il grande protagonista con 39 punti, Curry si ferma a 34.

I Dallas Mavericks si impongono a Los Angeles: Doncic segna 25 punti, non bastano i 26 di LeBron James per rialzare i Lakers, sempre più lontano dall’accesso diretto ai playoff. Boston piega Atlanta 107-98, per Tatum 33 punti.

I risultati della notte

BOSTON CELTICS-ATLANTA HAWKS 107-98

TORONTO RAPTORS-BROOKLYN NETS 109-108

WASHINGTON WIZARDS-DETROIT PISTONS 116-113

HOUSTON ROCKETS-L.A. CLIPPERS 100-113

MINNESOTA TIMBERWOLVES-GOLDEN STATE WARRIORS 129-114

LOS ANGELES LAKERS-DALLAS MAVERICKS 104-109

OMNISPORT