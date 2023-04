NBA, Antetokounmpo meglio di Embiid: Milwaukee ringrazia

33 punti di The Greek Freak nel successo su Philadelphia. Bene i LA Lakers.

03-04-2023 08:08

Tante le gare NBA disputate nella notte. Il big match tra Milwaukee e Philadelphia, due delle corazzate ad Est, sorride ai Bucks che si impongono 117-104, grazie a 33 punti di uno scintillante Antetokounmpo. Dall’altra parte, non bastano 28 punti dell’All Star Embiid.

Sorridono i LA Lakers che regolano Houston (134-109) e continuano la propria marcia verso la post season. Decisivi Davis (40 punti) e James, autore di una tripla doppia (18 punti, 11 assist e 10 rimbalzi). Cade, rovinosamente, Dallas che si arrende ad Atlanta dopo un overtime: 132-120. La vittoria arriva grazie a due liberi di Youn. Non bastano, ai Mavs, 41 punti di Irving. Bene anche Brooklyn che ferma Utah (111-110, 2 punti per Fontecchio). Orlando facile con Detroit (128-102) con 14 punti di Banchero. Cade anche Golden State, battuta, in volata, da Denver (112-110).