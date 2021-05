NBA: Antetokounmpo spazza via i Miami Heat

Forti emozioni nei play-off NBA. Grazie a 31 punti di uno scintillante Antetokounmpo, Milwaukee si impone anche in Gara 2 contro Miami (132-98 il finale) e si porta in vantaggio per 2-0 nella serie.

Grande prova anche di Denver che ha la meglio nel secondo atto della serie contro Portland (128-109). Decisivo Jokic (38 punti). Dall’altra parte non basta un Lillard da 42 punti. La serie è in perfetta parità (1-1).

I risultati della notte:

DENVER NUGGETS – PORTLAND TRAIL BLAZERS 128-109

MILWAUKEE BUCKS – MIAMI HEAT 132-98

OMNISPORT | 25-05-2021 07:10