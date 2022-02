NBA, Antetokounmpo supera Jordan per triple doppie

02-02-2022 11:40

Ennesimo record per Giannis Antetokounmpo. Il cestista greco ha infatti superato nella notte, con la tripla doppia da 33 punti, 15 rimbalzi e 11 assist messa a segno contro gli Washington Wizards una leggenda come Michael Jordan, fermo a 29.

Per lui si tratta della quarta tripla doppia stagionale con i Bucks che però hanno rischiato molto contro gli Wizard. Proprio lo stesso Giannis non si è detto propriamente contento: “Abbiamo giocato più duro e con più decisione ma dobbiamo capire che è sempre così che dobbiamo scendere in campo, per tornare a essere una grande squadra. Ora siamo noi la squadra che tutti vogliono battere, siamo nel mirino di tutti”,

