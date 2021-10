Inizio di stagione in salita per Ariza. Appena sbarcato a Los Angeles, sponda Lakers, il 36enne veterano è stato costretto ad operarsi alla caviglia destra. Sarà obbligato a restare fermo per circa due mesi.

Ariza è alla sua seconda esperienza in gialloviola. Con i Los Angeles Lakers ha vinto un titolo NBA nel 2009 con al fianco JKobe Bryant. Intanto i gialloviola hanno perso la gara di preseason con i Phoenix Suns (117-105).

OMNISPORT | 07-10-2021 07:22