NBA: bene Melli con Dallas, Embiid torna e vince subito

Nicolò Melli riesce a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella vittoria dei Dallas Mavericks contro i Washington Wizards in una delle partite di NBA disputate nella notte. L’azzurro, partito nel quintetto per le assenze di Kristaps Porzingis e Maxi Kleber, chiude la gara con 10 punti e 8 rimbalzi in 28 minuti.

Joel Embiid torna e i Philadelphia 76ers piegano i Minnesota Timberwolves 122-114: per lui 24 punti. Vittorie larghe per New York, Utah e Portland.

PHILADELPHIA 76ERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 122-113

WASHINGTON WIZARDS-DALLAS MAVERICKS 87-109

SAN ANTONIO SPURS-INDIANA PACERS 133-139 OT

SACRAMENTO KINGS-MILWAUKEE BUCKS 128-129

MIAMI HEAT-CLEVELAND CAVALIERS 115-101

UTAH JAZZ-ORLANDO MAGIC 137-91

DETROIT PISTONS-NEW YORK KNICKS 81-125

PORTLAND TRAIL BLAZERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 133-85

OMNISPORT | 04-04-2021 09:00