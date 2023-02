NBA, bomba di mercato: Kevin Durant è un nuovo giocatore dei Phoenix Suns

Il nuovo proprietario Mat Ishbia ha voluto subito lasciare un segno aggiudicandosi le prestazioni del 13 volte All-Star e di TJ Warren. Tre, invece, i giocatori che fanno il percorso inverso.

09-02-2023 09:34

La giornata di oggi in NBA si apre con una notizia da strabuzzare gli occhi: Kevin Durant vestirà la casacca dei Phoenix Suns.

La mossa di mercato è stata fortemente voluta dal nuovo proprietario Mat Ishbia. Come riportato da The Athletic e ESPN, lo scambio è avvenuto con i Brooklyn Nets i quali si aggiudicano tre pedine di enorme rispetto. Da un lato, dunque, Durant ma anche TJ Warren, dall’altro, invece, Mikal Bridges, Cam Johnson e Jae Crowder più quattro prime scelte al Draft tutte non protette (2023, 2025, 2027 e 2029). A questo si aggiunge la possibilità di uno scambio di scelte nel 2028 a favore dei Nets.

Secondo quanto riportato dalla stampa, a volere fortemente che quest’affare andasse in porto è stato Ishbia che in questi giorni ha rilevato la società e che ha voluto mettere nelle mani di coach Monty Williams un pezzo da novanta, andando così a formare, insieme a Devin Booker, Chris Paul e Deandre Ayton, un rooster da mille e una notte.