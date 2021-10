Nba, Booker lancia i Suns: "Felice che ci considerino da Finals"

Devin Booker è guarito deal Covid e può tornare finalmente ad allenarsi con i soi Suns: “Nella sfortuna, l’ho preso nel momento giusto. Sono vaccinato, anche se quando ho fatto sapere che ero risultato positivo tutti hanno pensato che non lo fossi e sui social hanno cominciato ad attaccarmi – ha raccontato -. È stato frustrante perché non ho potuto fare molto mentre il mio corpo combatteva col Covid. Ho lavorato un po’ in palestra senza strafare, ma non sono preoccupato per il mio stato di forma: avrò tempo per recuperare”.

Dopo l’ultima stagione, i Suns vengono visit diversamente: “Sono felice che ora si parli di noi come squadra da Finals, non più come una che ha nel mirino il semplice accesso ai playoff – dice con sicurezza Booker -. È lo standard con cui ci misuriamo ora, il livello a cui il coach ci chiede da sempre di giocare. Come squadra abbiamo capito che giochiamo per vincere ora e che questo è l’unico modo in cui ha senso farlo. Certo, ci porta più pressione, ma è una pressione che è bello avere. Penso che la città di Phoenix si meriti una squadra che gioca a basket ad alto livello: il nostro obiettivo è offrirlo per tutta la stagione”.

Booker è soddisfatto deal team: “Abbiamo un’ottima squadra, abbiamo aggiunto JaVale McGee che ho conosciuto alle Olimpiadi e Landry Shamet, di cui sono da sempre un fan. Abbiamo una palestra piena di giocatori che muoiono dalla voglia di impegnarsi al meglio: è bello fare parte di una squadra così”.

OMNISPORT | 04-10-2021 10:21