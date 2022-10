NBA: Booker scatenato, Golden State alza bandiera bianca

26-10-2022 08:49

Nel big match della notte, Phoenix si impone su Golden State con un secco 134-105. L’attacco dei Suns è spettacolare, soprattutto grazie all’eccellente prova di Booker che chiude con ben 34 punti a referto. Dall’altra parte, “solo” 21 punti per Curry. Da notare l’espulsione di Thompson (due punti): la sua prima espulsione in ben 759 partite in carriera.

Nelle altre gare, Doncic firma 37 punti ma Dallas si deve arrendere a New Orleans (113-111). Passo falso anche dei Los Angeles Clippers. Privi di Leonard e George, perdono con OKC (108-94). Infine, Washington regola Detroit (120-99).