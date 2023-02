NBA, Boston ridicolizza Brooklyn, male Orlando

Il duo Tatum-Brown manda al tappeto i Nets orfani di Durant (139-96). Banchero segna 13 punti, vince Philadelphia.

02-02-2023 08:04

Al TD Garden, Boston si sbarazza di Brooklyn con un secco 139-96. Dominio totale dei biancoverdi, trascinati da Tatum (26 punti e nove rimbalzi) e da Brown (31 punti). In casa Nets, pesa l’assenza di Durant con Irving che si ferma a 20 punti (1/7 da tre). Grazie a questo successo, i Celtics infilano la vittoria numero 37 in regular season, a fronte di sole 15 sconfitte.

Tutto facile anche per Philadelphia che si impone su Orlando 105-94 (13 punti per Banchero). Dopo un overtime, Minnesota riesce ad avere la meglio su Golden State (119-114). Memphis si arrende a Portland (122-112, 42 punti di Lillard). Pesante anche la sconfitta di Phoenix con Atlanta (132-100). Sacramento ha superato San Antonio (119-109) mentre Utah ha vinto con Toronto (131-128). Non si è giocata Detroit-Washington. I Pistons, a causa di condizioni climatiche avverse, non sono riusciti a volare da Dallas a Detroit per giocare la partita.