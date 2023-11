NBA, Bridges torna in campo a Charlotte tra gli applausi dopo gli abusi sulla moglie e la sospensione di 30 partite

Miles Bridges fa il suo debutto stagionale con la maglia degli Charlotte Hornets: nel novembre 2022 l’arresto (seguito poi da condanna) per aver massacrato di botte la moglie e dal pubblico arrivano anche gli applausi

19-11-2023 22:00

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Lo sport è stato spesso un mezzo potente per combattere le ingiustizie e per veicolare messaggi. Le immagini del pugno alzato di John Carlos e Tommie Smith ai Giochi Olimpici del 1968 sono diventate un’icona della lotta al razzismo, così come lo sono state le prese di posizione di Muhammed Ali e nel corso della storia di esempi di sportivi capaci di riuscire a portare un messaggio nei momenti più importanti ne è davvero pieno.

Ma a volte il mondo dello sport va anche al contrario, si nasconde dietro un velo di garantismo e si ammanta di professionismo per mandare in campo di fronte a migliaia di spettatori (e a milioni di telespettatori) degli atleti che sono il simbolo dell’esatto opposto. Ed è quello che è avvenuto anche nella perbenista America e più in particolare nella NBA.

Miles Bridges: ritorno in campo con applausi

Il 18 novembre è tornato in campo Miles Bridges, non dopo un lungo infortunio ma dopo un anno in cui l’ala degli Charlotte Hornets ha passato molto del suo tempo in tribunale e anche qualche giorno in prigione. Il suo ritorno sul parquet in occasione della gara casalinga contro i Milwaukee Bucks è stato salutato dagli applausi del pubblico ci casa e non è passato inosservato il suo gesto di indicare il cielo con le mani.

La vicenda di Miles Bridges

Il tema della violenza sulle donne è più sentito che mai in Italia ma anche negli Stati Uniti è un argomento molto delicato e ancora fonte di grande preoccupazione ed è per questo motivo che la vicenda del giocatore statunitense assume una luce diversa. Tutto comincia nel giugno del 2022 quando l’ala degli Hornets viene arresto con l’accusa di aver massacrato di botte la moglie, procurandole fatture e una grave commozione cerebrale. Qualche mese dopo Bridges non contesta le accuse ma riesce a evitare il carcere patteggiando una pena di 3 anni di libertà vigilata e il divieto di non potersi avvicinare 100 metri dalla residenza della moglie.

La NBA risponde con una sospensione di 30 partite al giocatore nell’aprile del 2023 (20 scontate nella stagione scorsa e 10 in quella attuale). Bridges rifirma con gli Hornets ma i suoi comportamenti violenti fuori dal campo non finiscono. Il 5 ottobre arrivano altre due denunce: una per violazione della libertà vigilata nel gennaio 2023 e l’altra pochi giorni prima. In particolare la seconda particolarmente grave quando avrebbe lanciato delle palle da biliardo verso l’auto della moglie quando a bordo c’erano anche i figli.

L’atteggiamento soft della NBA

Qualche mese fa la NBA ha usato il pugno duro nei confronti di Ja Morant. Il giocatore dei Memphis Grizzlies è stato squalificato per 25 partite per una serie di video sui social in cui impugna un’arma da fuoco. Una scelta da parte del commissioner Adam Silver che è stata applaudita; un messaggio contro una star del parquet con comportamenti deprecabili fuori dal campo. Deprecabili senza dubbio ma senza nessuna denuncia o accusa di tipo penale.

Il ritorno in campo di Miles Bridges invece scatena più di una polemica. Tra qualche settimana il giocatore dovrebbe finire nuovamente a processo per le ultime due denunce, ma pur avendo a disposizioni fatti e una condanna in giudicato, la NBA guarda dall’altra parte. La violenza sulle donne sembra non essere un problema da combattere per Stern e per i suoi collaboratori. In una lega che spesso punisce in maniera molto severa (giustamente, ndr) anche frasi o allusioni di tipo razzista, il comportamento dei massimi dirigenti sembra completamente fuori dal tempo e dalla logica dei fatti.