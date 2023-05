NBA, Budenholzer non è più il coach dei Bucks

Dopo cinque anni e un titolo NBA, l'addio per l'ultima nefasta stagione.

05-05-2023 11:50

Ora è ufficiale: Budenholzer non è più l’head coach dei Milwaukee Bucks. Paga l’uscita contro i Miami Heat al primo turno dell’attuale post season con i Bucks che, da testa di serie N.1 ad Est, puntavano a vincere l’anello NBA.

In cinque anni a Milwaukee, Budenholzer ha chiuso la regular season con il miglior record della lega in tre occasioni (2018/19, 2019/20 e, appunto, 2022/23), vincendo il titolo NBA nel 2020/21 (a distanza di 50 anni dal precedente a Milwaukee). “Bud (Budenholzer, ndr) ha guidato la squadra per cinque incredibili stagioni e al primo titolo dei Bucks in 50 anni, creando un’era di successo. Siamo grati per la cultura vincente e la leadership che ha aiutato a creare a Milwaukee. Per noi si tratta di un’opportunità per concentrarci e ritrovare energie nel nostro tentativo di costruire la prossima stagione da titolo”, le parole di Horst, general manager dei Bucks riportate da ESPN.