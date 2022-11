NBA: Butler lancia Miami, sconfitte per Dallas e Philadelphia

11-11-2022 08:57

Quattro le gare di regular season NBA disputate nella notte. Miami soffre ma, dopo un overtime, riesce ad avere la meglio su Charlotte (117-112 il finale). Enorme prova di Butler che chiude con 35 punti, 10 rimbalzi e otto assist.

Mastica amaro Dallas che si arrende a Washington (113-105), incassando la quinta sconfitta stagionale (6-5 il record dei Mavs). Doncic segna 22 punti ma con un modesto 3/9 ai liberi. Bene Portland. Nonostante la pesante assenza di Lillard, arriva il successo contro New Orleans (106-95). Ottimo l’apporto di Grant (27 punti). In casa Pelicans, non basta un Williamson da 29 punti. Infine, senza Harden, Philadelphia perde anche con Atlanta (104-95). Il record dei Sixers è negativo (5-7).