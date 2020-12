NBA: cadono Milwaukee e Miami

Tante emozioni nella notte NBA. Nonostante i 35 punti di Antetokounmpo, i Bucks steccano alla prima, perdendo contro i Celtics (122-121). Westbrook realizza la prima tripla doppia in maglia Wizards ma la vittoria va ai 76ers (113-107).

Cleveland batte Charlotte (121-114) mentre Indiana piega New York (121-107). Colpaccio di Orlando che supera Miami, squadra finalista lo scorso anno (113-107). New Orleans ha la meglio nella sfida con Toronto (113-99, zero punti per Melli) mentre Chicago perde con Atlanta (124-104, 13 punti di Gallinari).

