NBA: chi conquisterà le Finals tra Denver Nuggets e Miami Heat?

Tre i titoli vinti finora dagli Heat. Per la migliore della Western Conference è invece la prima volta. Stanotte gara-1

01-06-2023 12:01

Denver Nuggets – Miami Heat. C’è grande attesa per le Finals di NBA oggi al via (per l’Italia alle 2.30). A creare la suspence non è soltanto il titolo nel più importante campionato cestistico al mondo, ma anche il fatto che per una delle due squadre le Finals sono una novità assoluta. Mai prima di ora i Denver Nuggets erano arrivati così in alto. Ma ora sapranno resistere alla pressione o Miami, che invece di campionati ne ha vinti tre su sei finali disputate, avrà vita facile? Sette partite per avere la risposta e vedere l’assegnazione del Larry O’Brien Trophy. Chi succederà ai Golden State Warriors?