NBA, Chicago Bulls: Lonzo Ball si opera al ginocchio

Non arrivano purtroppo buone notizie in casa Bulls, dove Lonzo Ball si dovrà operare al menisco del ginocchio sinistro. L’intervento avverrà nelle prossime 24/48 ore e richiederà un periodo di recupero di 4/6 settimane.

Ball non aveva giocato le ultime partite con i Bulls con un ginocchio dolorante, l’approccio conservativo fatto di riposo e cure non ha funzionato per alleviare il problema e da qui la decisione di fermare il giocatore.

Un’assenza che senza dubbio peserà nell’economia di gioco dei Bulls già privi di Derrick Jones Jr e Javonte Green, e soprattutto di Zach LaVine che dovrebbe comunque rientrare tra pochi giorni.

I Bulls sono a 28 vittorie e 15 sconfitte in stagione e Lonzo Ball sta contribuendo con 13.0 punti, 5.4 rimbalzi e 5.1 assist di media a partita.

