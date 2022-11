NBA: Dallas super Portland con un super Doncic

13-11-2022 08:49

Tante le gare di regular season NBA disputate nella notte. Dallas si impone su Portland (117-112) grazie ad un leggendario Doncic: 42 punti, 13 rimbalzi e 10 assist. Per l’All Star dei Mavs si tratta della terza tripla doppia stagionale.

Sorride anche Boston che, trascinata da Tatum (43 punti), ha la meglio nella sfida con Detroit (118-108 il finale). Per i biancoverdi si tratta della sesta vittoria consecutiva (10-3 il record dei Celtics). Bene anche Brooklyn: 110-95 sui LA Clippers con il solito apporto speciale di Durant (27 punti). Bel successo anche per Philadelphia che piega Atlanta (121-109) con Embiid protagonista (42 punti). Continua il calvario di Houston, battuta anche da New Orleans (119-106).Tutto facile per Miami contro Charlotte (132-115). Cade Toronto: 118-104 a favore di Indiana. Utah sconfitta da Washington (121-112, due minuti con zero punti per Fontecchio).