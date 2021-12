NBA: Damian Lillard fuori 10 giorni per infortunio

02-12-2021 10:06

Arrivano brutte notizie in casa Blazers. Gli esami a cui si è infatti sottoposto Damina Lillard ieri, hanno evidenziato una noiosa tendinopatia ai muscoli del basso addome per Lillard, un problema che lo stava assillando da settimane.

Per questo motivo, la star dei Portland Trail Blazers, resterà fuori per almeno 10 giorni e si vedrà costretto a saltare 4 partite: a cominciare da quella di stanotte contro i San Antonio Spurs. Quindi Portland affronterà Celtics, LA Clippers e Warriors in attesa di conoscere con precisione i tempi di rientro della sua star.

In stagione, Lillard sta viaggiando a 21.5 punti di media a partita, con 7.8 assist e il 39.7% dal campo, e in attacco si era ripreso dopo un inizio non certo esaltante per percentuali al tiro. Per rimediare alla pesante assenza, coach Chauncey Billups schiererà Anfernee Simons, uno dei migliori sesti uomini in questa stagione, con 12.5 punti di media e il 38.8 al tiro da tre punti.

