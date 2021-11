Nba, derby al Barclays Center

30-11-2021 12:51

E’ un martedì da cinque incontri quello che ci attende nel massimo campionato di basket americano, compreso il derby previsto al Barclays Center tra Nets e Knicks alle ore 01:30 italiane.

Nonostante il fresco ko rimediato tra le mura amiche con i Phoenix Suns, Brooklyn continua a capeggiare la Eastern Conference con un record di 14 vittorie in 20 partite, risultato che assume maggior rilievo se si considera la mancanza di Kyrie Irving causa mancata vaccinazione contro il COVID; un altro colpo ai ragazzi di Nash è arrivato recentemente con l’infortunio subito dalla guardia Joe Harris (11.3 punti di media in questo avvio di stagione) che dovrà rimanere fermo per almeno un mese a causa di una operazione alla caviglia.

Dall’altra parte, la franchigia della Grande Mela occupa attualmente la settima posizione ad Est ed è il classico team che timbra il cartellino tutti i giorni senza però avere una vera e propria stella in grado di spingerla verso il ruolo di contender; coach Tim Thibodeau ha virtualmente bocciato l’operazione estiva della propria dirigenza che aveva deciso di puntare su Kemba Walker, escludendolo dalle rotazioni, e la speranza è di riuscire prima o poi a mettere le mani su un campione di livello assoluto per competere finalmente per il titolo Nba.

In questa sfida i bookmakers hanno quindi deciso di schierarsi in favore dei padroni di casa, vittoriosi negli ultimi tre confronti diretti disputati nel campionato 2020-2021 anche se con un margine sempre inferiore alla doppia cifra.

