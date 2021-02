NBA: Derrick torna a New York

Pare davvero essere ufficiale la notizia riportata pochi minuti fa da Shams Charania, insider di The Athletic. Il giornalista ha infatti spiegato l’eventuale operazione completa: Derrick Rose, playmaker in forza ai Pistons, finisce alla corte di Tom Thibodeau in cambio di Dennis Smith Jr. e una scelta al secondo giro del prossimo Draft 2021.

Opportunità importante per il play, ex stella di Chicago, per giocarsi un posto ai Playoff con la canotta di New York, peraltro già indossata tra il 2016 e il 2017. Detroit, infatti, viaggia in ultima posizione nella Eastern Conference con un record di 5-18, mentre in 15 partite nel 2020-21, il play ha viaggiato con una media di 14.2 punti e 4.2 assist in 22.8 minuti in campo.

Rinforzo in arrivo quindi per i Knicks, sorpresa di questo inizio di stagione, rinvigoriti dalla cura Thibodeau. Proprio la coppia Rose – Thibodeau aveva fatto cose meravigliose ai Chicago Bulls…chissà che la magia non si ripeta anche nella grande mela.

OMNISPORT | 08-02-2021 09:39