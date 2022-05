18-05-2022 19:49

Non si tira certamente indietro Paolo Banchero in vista del Draft NBA, momento che sancirà l’ingresso dell’azzurro in una lega dove il classe 2002, senza troppi timori reverenziali, vuole provare a incidere fin da subito.

“Nel complesso sono il miglior giocatore, sento di avere tutte le carte in regola…Che si tratti di essere un buon compagno di squadra, di essere una star, di fare tutto ciò di cui l’allenatore ha bisogno. Ne sono consapevole da quando gioco a basket, e in NBA le cose non cambieranno” ha dichiarato a ESPN il prodotto di Duke.

“La squadra che punterà su di me fin dal primo giorno potrà contare sulla mia versatilità…Non c’è una posizione in campo in cui non mi senta a mio agio, con la palla in mano oppure off the ball. Avrò un impatto immediato perché sono pronto fisicamente e mentalmente. Sono pronto a mettermi al lavoro”.

Ambizioni alte fin dall’inizio per Banchero, deciso a seguire le orme delle sue fonti d’ispirazione.

“I giocatori a cui mi ispiro? Ce ne sono tanti, da alcuni ho cercato di ‘rubare’ qualcosa in più, LeBron, Antetokounmpo, Tatum, Melo Anthony, ma sto cercando di fare il mio percorso e diventare un giocatore unico…”.

OMNISPORT