NBA, Draymond Green applaude le nuove disposizioni arbitrali

Una delle evidenze di questa primissima parte di stagione NBA è il minor numero di tiri liberi tirati e, più in generale, il quantitativo di fischi arbitrali più basso rispetto alle scorse stagioni.

Questo, certamente, è dovuto in gran parte a una diversa interpretazione di alcuni contatti e situazioni di gioco che, in passato, permettevano a diversi giocatori di guadagnare un gran volume di tiri a cronometro fermo.

Su quest’ultime disposizioni di recente si è espresso Draymond Green il quale, senza mezzi giri di parole, ha apprezzato molto il cambio di rotta della NBA e della classe arbitrale.

“Vedere le partite senza più quelle ca**o di chiamate arbitrali da più soddisfazione, è davvero più appagante guardare senza dover vedere tutti quei fischi, quei giocatori che provano ad agganciare le braccia dei difensori e procurarsi dei falli. Si, quest’anno mi sto proprio divertendo” ha detto l’ala dei Warriors.

“Avevo smesso di guardare le partite, perché c’era davvero troppo flopping, troppi giocatori che si guadagnavano troppi tiri liberi. Per cui credo sia stata una cosa fantastica questa nuova regola, se così non fosse non sarei qui a dirlo. Si stava trasformando tutto in una gara a chi tirava più liberi. E a nessuno interessa guardare una cosa così. In campo si sente la differenza, ed è una bella cosa per il nostro sport”.

Green ha poi chiarito il concetto usando come esempio quello di James Harden.

“Lui è sempre stato il migliore a procurarsi tanti falli, ricordo tutte quelle partite da 24 su 24 ai tiri liberi, e quando giochi contro un giocatore così abile e non puoi neppure toccarlo, diventa difficile. Tutti hanno imparato l’arte da Harden, lui è stato il maestro in questo. Ora non stiamo più vedendo partite che finiscono 147-139 per cui diamo alla NBA il suo merito”.

