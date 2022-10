NBA, Draymond Green rientra nel gruppo ad una condizione

12-10-2022 08:54

Dopo tante polemiche e l’indignazione pubblica per il video (in cui si vede Draymond Green colpire, al volto, con un pugno il compagno di squadra Jordan Poole), arriva la svolta: l’ala grande, nonché leader dei Warriors, torna a disposizione.

La conferma è arrivata direttamente dalle parole, riportate da ESPN, di coach Steve Kerr: “Non c’è modo di non pensarci. La nostra immagine è stata danneggiata. Ora deve lavorare per riparare al danno che ha causato. Ha spezzato la nostra fiducia ma gli concedo il beneficio del dubbio. Lo conosco da tanti anni, vediamo come si comporterà”. Draymond Green, quindi, è stato reintegrato ma con riserva.