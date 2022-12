NBA: Durant e Irving danno spettacolo, Brooklyn ringrazia

27-12-2022 08:04

Sette le gare di regular season NBA disputate nella notte. Altra grande prova di Brooklyn che regola Cleveland (125-117), grazie ad una prova monster del duo Irving-Durant (64 punti complessivi). I Nets stanno volando (22-12 il loro record attuale).

Bel successo anche dei Los Angeles Clippers che, dopo un overtime, mandano al tappeto Detroit (142-131 il finale). Determinante George, autore di 32 punti. Tutto facile per New Orleans: 113-93 ai danni di Indiana. Vittoria, in volata, di Miami. Gli Heat riescono ad avere la meglio nella delicata sfida con Minnesota (113-110). Solo cinque minuti in campo (con zero punti e 0/3 al tiro) per Fontecchio nella partita persa dai suoi Jazz con San Antonio (126-112). Infine Portland vince il match con Charlotte (124-113).