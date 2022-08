Nba, Durant pensa al ritiro? E lui sbotta sui social

16-08-2022 10:04

“So che molte persone continueranno a credere a ciò che dicono delle ‘fonti anonime’ al posto di ascoltare ciò che dico io, ma se c’è qualcuno là fuori che mi sta ascoltando, non ho alcuna intenzione di ritirarmi a breve”.

Kevin Durant, stella dei Brooklyn Nets, risponde così via Twitter alle voci sul suo possibile ritiro. Nelle scorse ore, infatti, sui social network girava l’ipotesi che un dirigente NBA avrebbe spifferato a Marc Stein (uno degli insider più noti della lega) come fosse “più probabile che KD pensasse al ritiro che non a indossare di nuovo la maglia dei Brooklyn Nets”.

Un’escalation, insomma, in questi giorni in cui non è ancora chiaro dove andrà a giocare Kevin Durant la prossima stagione.